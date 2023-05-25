Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Galatasaray'dan scout transferi! Hedefteki isim...
Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, daha önce olduğu gibi scout transferi de yaparak bütçesini boşa harcama istemiyor. U20 Dünya Kupası'nı canlı izleyen yetkililer, 19'luk orta sahayı gözüne kestirdi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar daha önce Sacha Boey ve Victor Nelsson'da olduğu gibi scout transferlerine yoğunlaştı.
Galatasaray'ın scout ekibi Arjantin'de devam eden U20 Dünya Kupası'nda 3 isimle birden maçları takip ediyor.