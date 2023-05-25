Galatasaray'dan scout transferi! Hedefteki isim...

Gelecek sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, daha önce olduğu gibi scout transferi de yaparak bütçesini boşa harcama istemiyor. U20 Dünya Kupası'nı canlı izleyen yetkililer, 19'luk orta sahayı gözüne kestirdi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 06:40