GALATASARAY HABERİ: Roberto Mancini'den flaş Nicolo Zaniolo kararı!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 23 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında çarpıcı bir karar aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)