Süper Lig'in lideri Galatasaray, 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.
GALATASARAY HABERİ: Roberto Mancini'den flaş Nicolo Zaniolo kararı!
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 23 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında çarpıcı bir karar aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar zorlu maçı kazanarak 23. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.
Cimbom'da İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo, cezası sebebiyle kritik müsabakada forma giyemeyecek.