Galatasaray'dan İtalyanların teklifine olumsuz yanıt!

Geçtiğimiz sezon büyük bir yapılanmaya giden ve gelenler kadar gidenlerin de çok olduğu Galatasaray'da, oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği o isme teklif geldi fakat Cimbom bu teklifi reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 06:40