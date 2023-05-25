Olimpiu Morutan sezon başında İtalya 2. Ligi'ne kiralık gönderildi.
Galatasaray'dan İtalyanların teklifine olumsuz yanıt!
Geçtiğimiz sezon büyük bir yapılanmaya giden ve gelenler kadar gidenlerin de çok olduğu Galatasaray'da, oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların kiralık olarak gönderdiği o isme teklif geldi fakat Cimbom bu teklifi reddetti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Pisa, Serie A'ya yükselemediği için sözleşmede yazan 5.5 milyon euro opsiyon devreye girmedi.
Morutan'ın performansından memnun olan Pisa, Morutan'ın peşini bırakmıyor.