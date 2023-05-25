Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, transferde birçok kulübün listesinde yer alıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Babası açıkladı! Nicolo Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Avrupa devleri tarafından izleniyordu. Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak edilen İtalyan oyuncunun babası, çocuğunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İtalyan yıldıza özellikle ülkesinden önemli talipler var.