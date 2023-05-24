GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: PSG'den Cimbom'a sürpriz teklif! Yıldız ismi önerdiler

Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu olmaya çok yaklaşan Galatasaray, önümüzdeki yılların da planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılar PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için temaslarını sürdürürken, Fransız ekibinden başkan vekili Erden Timur'a sürpriz bir teklif geldi ve yıldız isim önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 06:40