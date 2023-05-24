Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: PSG'den Cimbom'a sürpriz teklif! Yıldız ismi önerdiler
Spor Toto Süper Lig'de sezonun şampiyonu olmaya çok yaklaşan Galatasaray, önümüzdeki yılların da planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılar PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için temaslarını sürdürürken, Fransız ekibinden başkan vekili Erden Timur'a sürpriz bir teklif geldi ve yıldız isim önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların transferde öncelikleri arasında Mauro Icardi'nin bonservisini almak yer alıyor.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu doğrultuda PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Danışmanı Antero Henrique ile görüştü.