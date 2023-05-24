ICARDİ: SEVGİYİ HİSSEDİYORUM

Mauro İcardi, daha önce yaptığı açıklamada, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylemişti. Fransız basınına konuşan İcardi, "Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada (İstanbul) ise inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum" demişti.