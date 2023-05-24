Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi adım adım G.Saray'a! İşte PSG'ye sunulan teklif
Galatasaray sezon başında PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmış ve Arjantinli yıldız sarı-kırmızılıları sırtlayan isim olmuştu. Cimbom Fransız ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki santrforu takımda tutmak isterken, başkan vekili Erden Timur pazarlığa başladı ve teklifini sundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'a bir güzel haber de Fransa'dan geldi. Attığı gollerle sarı- kırmızılı ekibin başarısında büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin transferinde sona gelindi.
Bu sezon takıma kazandırdığı yıldız oyuncularla adından söz ettiren Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Icardi'nin tapusunu almak için de devreye girdi.
Paris'te PSG sportif direktörü Luis Campos ve başkan danışmanı Antero Henrique ile görüşen CEO Erden Timur, Mauro Icardi transferini bitirdi.