Türkiye Futbol Federasyonu, 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a gurbetçi forvet! 17'lik genç yetenek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezon da 8+3 kuralının devam edeceğini açıklaması üzerine, lig lideri Galatasaray transferini bunun üzerine şekillendirdi. Sarı-kırmızılılar Türk asıllı oyuncularla temasa geçerken, Nürnberg'in genç takımında forma giyen 17 yaşındaki gurbetçi oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın transferdeki rotası da belli oldu.
Cimbom, yerli oyuncu transferine ağırlık verdi.