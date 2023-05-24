GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a gurbetçi forvet! 17'lik genç yetenek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezon da 8+3 kuralının devam edeceğini açıklaması üzerine, lig lideri Galatasaray transferini bunun üzerine şekillendirdi. Sarı-kırmızılılar Türk asıllı oyuncularla temasa geçerken, Nürnberg'in genç takımında forma giyen 17 yaşındaki gurbetçi oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2023- 06:40