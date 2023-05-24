Süper Lig'de zirve yarışı sürerken bir yandan da 4 büyüklerin gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Transferde yerli savaşı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışa girdi
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de yeni sezon da düzenlenecek 8+3 kuralı nedeniyle yerli oyuncu arayışları şimdiden başladı. Tam 9 oyuncunun yer aldığı listede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. İşte aspor.com.tr özel haberi...
Süper Lig'de zirve yarışı sürerken bir yandan da 4 büyüklerin gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Özellikle TFF 1. Lig'de oynayan genç oyuncular Süper Lig'de bazı yerli oyuncular performansıyla sezona damga vurdu.
Bunun en büyük örneği ise Fenerbahçe'nin Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya oldu. İşte aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre o liste...