Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...
Transferde mutlu son! Mauro Icardi Galatasaray'da kalıyor
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. İşte 30 yaşındaki forvetin sözleşme detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren Icardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.
Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği Galatasaray'da Icardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.