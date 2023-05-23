Transferde geri sayım başladı! Galatasaray'ın teklifi sonrası...

Galatasaray'da transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılıların yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı planladığı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını o futbolcu için geri sayıma geçildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)