TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz! Muslera'nın yerine geçiyor

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamaları yapılmaya devam ediyor. Yönetim gelecek yıl kale bölgesine takviye yapma hedefindeydi. Fernando Muslera'nın arkasına bir transfer düşünen sarı kırmızılılar, bu mevkiyle ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023- 12:17