Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sürpriz! Muslera'nın yerine geçiyor
Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamaları yapılmaya devam ediyor. Yönetim gelecek yıl kale bölgesine takviye yapma hedefindeydi. Fernando Muslera'nın arkasına bir transfer düşünen sarı kırmızılılar, bu mevkiyle ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dursun Özbek ve kurmayları gelecek yılın planlamalarını yapmaya başladı.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak istişare halindeydi.