Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda bulunuyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
Transfer teklifi ortaya çıktı! Galatasaray'a Meksikalı sol bek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta bulunan Galatasaray, gelecek yılların da transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Cimbom'un, Meksikalı oyuncuya transfer teklifi yaptığı yazıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ligde ipi göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.