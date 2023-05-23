Transfer teklifi ortaya çıktı! Galatasaray'a Meksikalı sol bek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta bulunan Galatasaray, gelecek yılların da transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Cimbom'un, Meksikalı oyuncuya transfer teklifi yaptığı yazıldı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)