Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray Mauro Icardi için fiyat yükseltti! İşte ödenecek rakam
Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisi konumuna geldi. Öte yandan Arjantinli golcünün, gelecek yıl sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değildi. Icardi'nin bonservisini almayı çok isteyen yönetim, 30 yaşındaki santrfor için fiyat yükseltti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar rakini 2-0 mağlup ederek puan farkını 5'te tutmayı başardı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.