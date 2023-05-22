Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Galatasaray'da flaş gelişme! Dries Mertens ve Okan Buruk...
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Belçikalı yıldız Dries Mertens özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'in düşük kondisyonu dikkat çekerken tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre Okan Buruk, 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan 35 yaşındaki oyuncuyla özel görüştü.