Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Di Maria'dan Galatasaray'a haber var! Transfer...
Süper Lig'de lider konumda olan ve şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için iddialı futbolcuları listesine alan Cimbom, Juventus forması giyen Angel Di Maria'nın peşine düşmüştü. İtalyan ekibiyle sözleşmesi haziran bitecek olan Di Maria'dan flaş bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar 23. şampiyonluğuna yalnızca 1 galibiyet uzaklıkta.
Aslan zorlu sezonu zirvede tamamlamayı hedeflerken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.