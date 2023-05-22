Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yıldızına İngiliz kancası! Yönetimin beklentisi...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gözler yıldız isimlere çevrildi. Bazı isimlere teklif bekleyen sarı-kırmızılılarda bir oyuncu, performansıyla İngilizlerin dikkatini çekti. Cimbom, futbolcusu için yüksek bir teklif bekliyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden birisi Victor Nelsson.
Yıldız oyuncu transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi.