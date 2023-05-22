G.Saray'da listesinde yer alan Branco van den Boomen'le ilgili Fransız medyası önemli bir iddiada bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Fransız basınından flaş iddia! Aslan'a 2 dişli rakip
Şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun planlamasına başladı. Orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe transferde 2 rakip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2023- 06:40
Fotomaç'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre, Toulouse ile sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki orta sahaya üç teklif olduğunu yazdı.
G.Saray'ın yanı sıra PSV ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacak bir Fransız kulübünün Boomen'e teklif yaptığı iddia edildi.