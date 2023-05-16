Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Belli bir yere geldikten sonra çok fazla söylenecek söz olmuyor. Aynı disiplin ve konsantrasyon ile sahada olacağız. İstanbulspor son haftalardaki başarılı sonuçlarıyla ligde iyi işler yaptı. Rakibimize saygı duyuyoruz. Zemin güzel, hava güzel. Maç maç gitmek zorundayız. Maçları kazandıktan sonra sonraki maçları hedeflemeliyiz. Bundan sonraki haftalar için bu maçtan sonra daha net bir şekilde konuşuruz ancak ilk amacımız bu maçı kazanmak.

Saha kenarında oyun içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir süre emek verdik. Finali çok daha iyi yapmalıyız. Bir yandan hırsımız, konsantrasyonumuz; bir yandan da bu baskı ve stres bizi %100 etkilemese de 1-0 gibi sonuçlar her zaman riskli. Bizim için en önemli şey bu maçlarda skor üretebilmek.