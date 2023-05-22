Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye bir maç uzaklıkta olan Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY HABERİ: Resmi açıklama geldi! Milot Rashica ve transfer...
Galatasaray'da sezon başında İngiltere'nin Norwich takımından kiralanan Milot Rashica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği belirsiz olan Rashica hakkında Norwich cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transferde önceliği kiralık oyunculara veren Galatasaray'da Icardi ve Rashica için çalışmalar devam ediyor.
Rashica'nın performansından memnun olan Okan Buruk oyuncuyu gelecek sezon takımda görmek istiyor.