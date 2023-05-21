Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında aığrladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında yara almadı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istedi Galatasaray kapıyor! Sivasspor maçını izledi
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların bu maçını, Fenerbahçe'nin istediği yıldız ismin temsilcisi izledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak.
Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçı, sürpriz bir isim de tribünden takip etti.