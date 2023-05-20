Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi sözleri! Gelecek sezon...
Son dakika Galatasaray habeleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynadıkları Sivasspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Orta sahayı iyi kapatan bir takımdı.
Rakibimiz baskılar yapmaya çalıştı. Zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi. Üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün neredeyse hiç pozisyon vermedik. Net bir skorla maçı kazandık.