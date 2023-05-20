Bugün önümde yanlış taç ve korner verildi. Hakemler de ne kadar işlerini iyi yaparsa sözlü olarak destek oluyoruz. Onlar da çok çabalıyor. Ondan yana hiçbir soru işaretim yok. Kararlar verilecek. Bu işin doğasında bu var. Futbolcu nasıl tepki görüyorsa hakemlerin de tepki görmesi de oyun içerisinde doğal. Saha kenarında eleştirmemiz kadar doğal bir şey yok" dedi.