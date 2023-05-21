Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor.
İlkay Gündoğan'la anlaşma tamam! Galatasaray ve transfer...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız vermişti. Sarı-kırmızılılar Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan'ı listesine alırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Pep Guardiola'nın bizzat rapor sunması ile birlikte transferde farklı bir süreç başladı.
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay'a, Galatasaray ile Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.