Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz sol bek
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, sezon sonunda transferlerle takımı güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım sol bek bölgesine takviye yapmayı planlarken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluğa kitlenen sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibi 2-0 geçerek yoluna kayıpsız devam etti.
Sivasspor karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetti.