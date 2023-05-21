Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transferde gaza bastı.
Yılın transfer bombası patlıyor! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluğa 3 puan uzaklıkta bulunuyor. Sivasspor'u sahasında deviren sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü deplasmanda yenmesi halinde sezonun şampiyonu olacak ve Fenerbahçe derbisine "şampiyon" unvanıyla çıkacak. Sezonu liderlik koltuğunda tamamlaması halinde Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek. Başkan vekili Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken, yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar son olarak sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
Cimbom rakibini Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.