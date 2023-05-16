GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a sürpriz santrfor önerisi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek santrfor, menajerler tarafından sarı-kırmızılılara önerildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 06:40