Transferi böyle duyurdular! "Galatasaray'ın rüya ikilisi..."

Galatasaray'da transfer operasyonu dört bir koldan devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon için birçok yıldız oyuncuyu gündemine almıştı. Bu doğrultuda Aslan'ın transfer harekatına ilişkin flaş bir haber geldi. Cimbom'un, gelecek yıl 'rüya ikiliyi' oluşturmak için görüşmelere başladığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)