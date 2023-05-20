Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Bunu kimse beklemiyordu
Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek yılın transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, transferde karşıya karşıya geldi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği o futbolcu için devreye girdiği kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)
İki ezeli kulüp sezonu zirvede tamamlamak için kıyasıya bir yarış içinde.
Sarı kırmızılılar, rakibinin 5 puan önünde yer alıyor.