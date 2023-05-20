GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den bir ilk! Son 5 maçta...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 13 ve 63. dakikalarında topu ağlara gönderen Mauro Icardi, çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Arjantinli golcü son 5 maçta attığı gollerle Jardel'in ardından bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 20:30