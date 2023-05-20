Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Portekizli orta saha! Menajeri ile görüşüldü
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gözler gelecek sezonun planlamasına çevrildi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, PSG'nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleşti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılarda sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verildi.
Cimbom, sezon başı ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirmişti.