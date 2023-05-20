Napoli'nin yıldızı Galatasaray'ı seçti! Pazarlıklar başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da rota transfere çevrildi. Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A şampiyonu olan Napoli'den takviye yapmak istiyor. Yıldız golcünün ise Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 06:40