Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk edecek.
Napoli'nin yıldızı Galatasaray'ı seçti! Pazarlıklar başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da rota transfere çevrildi. Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı-kırmızılı ekip, İtalya Serie A şampiyonu olan Napoli'den takviye yapmak istiyor. Yıldız golcünün ise Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha dönmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan gelecek sezon planlamasını yapan yönetim transfer için düğmeye bastı.