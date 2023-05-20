Süper Lig'de kalan maçlarından 2 galibiyet elde ederse şampiyon olacak olan Galatasaray'da ilk olarak gözler Sivasspor maçına çevrildi.
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Süper Lig'de kalan maçlarından 2 galibiyet elde ederse şampiyon olacak olan Galatasaray'da ilk olarak gözler Sivasspor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda bu yönde çalışmalar Okan Buruk yönetiminde devam ediyor.
Galatasaray'da özellikle Sivasspor maçında tribünlerin dolması bekleniyor.