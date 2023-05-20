Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Taraftarımızın önünde çok daha iyi oynuyoruz. Her rakip zor. Sivasspor'a saygı duyuyoruz. Son üç senede çok iyi performansları var. Savunma ağırlıklı oynamalarını bekliyoruz. Biz kalitemizi ortaya koymak istiyoruz, özellikle üçüncü bölgede.

Mayıslar bizim sloganımız devam ediyor. Bu sinerji bize inşallah yeni bir şampiyonluk getirecek. Her şey bizim kontrolümüzde olsa da aynı konsantrasyonla sahada olacağız.

Yunus Akgün son idmanda ayağına darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı. Bu yüzden kadroya yazmadık. Yusuf Demir kadroda, bir gün bu takım için çok önemli şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Şans verirsek, iyi şeyler yapabilir.