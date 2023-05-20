Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası Sacha Boey konuştu!
Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası Sacha Boey konuştu. İşte Boey'un galibiyetin ardından söylediği sözler...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.05.2023- 21:31
İŞTE BOEY'UN SÖZLERİ:
Tam olarak istediğimiz oyunu oynadık. 3 puanı almak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyorduk. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Hedefe çok yaklaştık. Ancak şampiyonluk için bu maçı da ciddi oynamamız ve beklememiz gerekiyor."