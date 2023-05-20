İşte Buruk'un galibiyetin ardından o sözleri:
Seyircimiz ile birlikte oyunumuz da güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizi iten ve büyük destek veren taraftarımızla burada olacağız. Her maçımız zor, Sivasspor da 3 kulvarda devam eden bir takım. Son 3 yılda takdire şayan bir performansları var. Son 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Rakiplerimize pozisyon vermedik neredeyse. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz.
Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz.