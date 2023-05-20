Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası Okan Buruk: Son 3 yılda...

Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası Okan Buruk konuştu. Buruk, "Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 21:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 21:48