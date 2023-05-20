Sarı-kırmızılıların gollerini 13 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 79 yaptı.
Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki Ankaragücü karşılaşmasını kazandığı takdirde rakiplerine bakmasızın şampiyonluğunu ilan edecek.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.