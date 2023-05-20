Galatasaray 2-0 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bir sonraki Ankaragücü karşılaşmasını kazandığı takdirde rakiplerine bakmasızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 20:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 21:05