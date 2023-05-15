Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.
📸 Takımımız, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ #İSTvGS pic.twitter.com/4XoywhS1M1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 15, 2023