Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Mauro Icardi konuştu!

Galatasaray, Sivasspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Icardi açıklamalarda bulundu. Icardi, "Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa." ifadelerinde bulundu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 02:00