Galatasaray Sivasspor maçı sonrası Mauro Icardi konuştu!
Galatasaray, Sivasspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Icardi açıklamalarda bulundu. Icardi, "Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa." ifadelerinde bulundu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 02:00
İŞTE ARJANTİNLİ GOLCÜNÜN SÖZLERİ:
Maça çok iyi hazırlandık. Kazandığımız için çok memnunuz. Çok az kaldı artık şampiyonluğa.
Taraftarımızla birlikte olmaktan keyif aldık. Takım olarak iyi oynadık.
Benim görevim zaten her zaman söylediğim gibi gol atmaktır. Takım olarak iyi oynadık. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz."