Galatasaray - Sivasspor maçı | CANLI (Galatasaray Sivasspor maçı canlı anlatım)

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında iki galibiyet elde ettiği takdirde mutlu sona ulaşacak olan sarı-kırmızılılar iç sahada hata yapmak istemiyor. Galatasaray - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2023- 19:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023- 19:08