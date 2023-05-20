Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında, lider Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Galatasaray - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Sivasspor maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇ İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo
5 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.