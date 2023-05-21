Bir yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'da fırtına gibi esen ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin geleceği en çok merak edilen konu.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Icardi pazarlığı! Erden Timur...
Galatasaray'da adeta yeniden kendine gelen Mauro Icardi konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli oyuncunun İstanbul'a gelen menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarıkırmızılı ekipte devam etmek isteyen Arjantinli yıldız için PSG ile görüşmelerini sürdüren yönetim, vites artırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un golcü futbolcunun İstanbul'a gelen menajeriyle günlerdir sıkı bir pazarlık yaptığı öğrenildi.