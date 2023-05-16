GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İspanyollardan flaş Hector Bellerin iddiası! "Aklını çeldi"

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükselten Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir yandan da önümüzdeki yılların planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon üst düzey bir performans gösteren Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşın, Hector Bellerin'i gündemine almıştı. İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 06:40