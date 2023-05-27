Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi takıma ültimatom!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Ankara deplasmanı öncesi oyuncularına ültimatom verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Ankaragücü maçı öncesinde rehavete kapılmayan Buruk, oyuncularla yaptığı toplantıda mücadelenin önemini hatırlattı.
Fotomaç'ın haberine göre sezon boyunca büyük bir emek verdiklerini kaydeden Buruk, "Artık son bir 90 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde.