Galatasaray altyapısından yetişen Bartuğ Elmaz, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
Galatasaray'dan büyük umutlarla ayrılmıştı! Yeni takımı kiralık gönderiyor...
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılardan Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz, Fransa'da istediği süreyi bulamadı. Tudor'un da gözüne giremeyen oyuncu kiralık olarak başka bir takıma gidecek. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Elmaz, geçen sezon sarı-kırmızılı kulübün sözleşme yenileme teklifini geri çevirerek, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya imza atmıştı.
Ancak 20 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde aradığını bulamadı.