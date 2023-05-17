Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlama alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Mauro Icardi 'zorunlu olarak' ayrılıyor
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon ortaya koyduğı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki forvetin geleceği netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı çok tartışılan Icardi'ye ayrılık yolu gözüktü. Icardi'nin vedasına neden olacak gelişmeyi ise Arjantin basını açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 8 puan önüne geçmeyi başardı.
Cimbom bir yandan zirvedeki iddiasını sürdürürken, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor.