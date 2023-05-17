TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a kötü haber! Mauro Icardi 'zorunlu olarak' ayrılıyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon ortaya koyduğı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki forvetin geleceği netleşmeye başladı. Sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı çok tartışılan Icardi'ye ayrılık yolu gözüktü. Icardi'nin vedasına neden olacak gelişmeyi ise Arjantin basını açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 12:39