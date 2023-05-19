Galatasaray'a transferde kötü haber! Kulübünde kalıyor

Lig şampiyonluğuna 2 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılarda forvet bölgesine takviye yapılması adına görüşmeler sürüyordu. Ancak Cimbom'un ilgilendiği yıldızın takımında kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 15:07