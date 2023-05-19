Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Kulübünde kalıyor
Lig şampiyonluğuna 2 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılılarda forvet bölgesine takviye yapılması adına görüşmeler sürüyordu. Ancak Cimbom'un ilgilendiği yıldızın takımında kalacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli golcünün takımdaki son durumu merak ediliyor.
Bu sezonki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkı veren Icardi, taraftarın da gözbebeği konumunda.