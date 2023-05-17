GALATASARAY HABERİ: İtalya'da Nicolo Zaniolo'ya sert eleştiri! "Sinirden aklını kaybetti ve..."

Galatasaray'ın deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta en çok konuşulan konulardan birisi de Nicolo Zaniolo'nun gördüğü kırmızı kart olmuştu. Oyuna sonradan dahil olan başarılı futbolcu, 6 dakika içerisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 23 yaşındaki yıldızın gördüğü kart ve sonrasında yaptığı hareketler İtalyan basınında gündem oldu. Ülke medyası Zaniolo'ya sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)