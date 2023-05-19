Galatasaray'a şampiyonluk yolunda 2 galibiyet yetiyor.
Galatasaray Nelsson'un alternatifini buldu! Kulübü düşerse ayrılacak
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada Victor Nelsson'un ayrılığını düşünerek gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcu... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'a şampiyonluk yolunda 2 galibiyet yetiyor.
Sarı-kırmızılılar bu noktada ilk olarak Sivasspor'u konuk edecek.
Galatasaray daha sonra ise Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.