Mert Müldür'ün sakatlığını atlattığını ve Sassuolo'da forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Max Hagmayr, "Mert Müldür sakatlığını atlattı ve şuanda tamamen fit durumda. Sassuolo'da forma giydiği için mutlu. Transfer için bir şey söylemem doğru olmaz ama sezon sonunda durumunun ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta için Mert Müldür'ün geleceğine dair bazı şeyler belli olacak." dedi.