Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray Mert Müldür'ün peşindeydi! Menajeri açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray transfer çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Olası bir Sacha Boey ayrılığı sonrası sağ bek pozisyonunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom Mert Müldür'ü istiyordu. Milli futbolcunun transferini menejeri açıkladı. İşte detaylar.. (GS spor haberi)
Sacha Boey'i sezon sonunda göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fransız yıldızın yerine Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mert Müldür için yıldız oyuncunun menajeri Max Hagmayr açıklamalarda bulundu.