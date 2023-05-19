Galatasaray'da son dönemin en başarılı ismi olan ve performansıyla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Lucas Torreira'daki değişimin nedeni ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı! İyi performansının sebebi...
Galatasaray'ın bu sezonki en önemli yıldızlarından biri olan Lucas Torreira'ya dair flaş bir gerçek ortaya çıktı. Uruguaylı oyuncunun başarısının arkasındaki neden belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Milliyet'te yer alan habere göre Uruguaylı futbolcu için kırılma noktası ailesinin İstanbul'a gelmesi oldu.
Torreira'nın, kısa süre önce babası Ricky Torreira ve yakın bir dostunun İstanbul'a gelmesiyle beraber tamamen sahaya odaklandığı bildirildi.