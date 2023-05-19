GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'nın sırrı ortaya çıktı! İyi performansının sebebi...

Galatasaray'ın bu sezonki en önemli yıldızlarından biri olan Lucas Torreira'ya dair flaş bir gerçek ortaya çıktı. Uruguaylı oyuncunun başarısının arkasındaki neden belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 10:38