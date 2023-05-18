Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Renato Sanches Galatasaray'a gidecek mi? Transfer açıklaması geldi!
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı kırmızılı ekip yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cimbom, PSG forması giyen Renato Sanches'i gündemine almıştı. Portekizli yıldızın Galatasaray'a gidip gitmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılı ekip ligi zirvede tamamlayıp transferde iddialı hamleler yapma peşindeydi.
Bu doğrultuda yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile transferdeki yol haritasını belirledi.