Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo krizi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'ın kış transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İstanbulspor karşısında gördüğü kırmızı kartla yoğun eleştiri almıştı. Sarı kırmızılı takımda ilk 11'e giremeyen ve bu durumdan mutsuz olan 23 yaşındaki yıldızla ilgili şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.