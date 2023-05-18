TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo krizi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo krizi! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın kış transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İstanbulspor karşısında gördüğü kırmızı kartla yoğun eleştiri almıştı. Sarı kırmızılı takımda ilk 11'e giremeyen ve bu durumdan mutsuz olan 23 yaşındaki yıldızla ilgili şok bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2023- 13:13